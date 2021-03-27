Korkuteli, hazırlık maçını kazandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4'üncü bölge, 6'ncı Grup'ta mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı.

17-18 Nisan'da başlayacak olan BAL'da Kepez Belediyespor, Manavgat Belediyespor ve Demre Belediyespor ile aynı grupta yer alan Korkuteli Belediyespor, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde hazırlıklarını sürdürdü. Kamp kapsamında 7 hazırlık maçı oynayacak olan Korkuteli Belediyespor, çalışmalarını Teknik Direktör Yılmaz Özlem yönetiminde geniş bir kadroyla yürütüyor.

Korkuteli Belediyespor kamp kapsamında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmaya iki farklı kadro ile çıkan Korkuteli Belediyespor, ilk yarılı 2-0 önde tamamladı. Korkuteli Belediyespor karşılaşmanın ikinci yarısında farklı bir kadro ve 1 kişi eksik çıkarak tamamladı. Korkuteli Belediyespor sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

SPORCULARDAN BAŞKAN İŞLEK'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli Belediyespor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Başkan İşlek'i, Teknik Direktör Yılmaz Özlem, teknik heyet ve sporcular karşıladı. Takım ile sohbet eden Başkan İşlek'e sporcular ve teknik heyet sürpriz bir doğum günü düzenledi. Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek, teknik ekip ve takım kaptanlarıyla pastayı kesen Başkan İşlek, pastanın diliminden kaptan Mustafa'ya ikram etti. Sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür eden Başkan İşlek, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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