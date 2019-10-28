Korkuteli deplasmanda 1 puan aldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- KORKUTELİ Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Kumluca Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Kumluca İlçe Stadyumu'nda oynanan Kumluca Belediyespor- Korkuteli Belediyespor maçını Abdullah Uğur Sarı, Fevzi Bulur, Öner Gökçedoğan hakem üçlüsü yönetti. Korkuteli taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, meclis üyeleri, Kumluca Belediyespor ve Korkuteli Belediyespor kulüp başkanları ve yöneticileri seyretti.

İlk yarıda karşılıklı ataklardan yararlanamayan her iki takım ilk yarıyı golsüz berabere tamamladı. İkinci yarıya atak başlayan Korkuteli Belediyespor bulduğu birçok pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşma başladığı gibi tamamlandı. Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor 14 puana, Kumluca Belediyespor ise 8 puana yükseldi.

FOTOĞRAFLI