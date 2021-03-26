Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - KORKUTELİ Belediyespor'un Genel Kurulu'nda yeni yönetim oluştu.-

Korkuteli Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu genel kurulda, divan başkanlığına Ercan Köroğlu, katip üyeliğine ise Adil Özlü seçildi. Divan heyetinin seçiminin ardından yönetim ve denetim faaliyet raporları okundu. Kulübün hesapları, faaliyetleri ve denetim kurulu raporunun oy birliği ile ibra edildiği kongreye kulüp başkanı Muharrem Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ardından tahmini bütçe görüşülüp oylandı. Daha sonra yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesine geçildi. Oylama sonucunda genel kurul asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Abdullah Özmen, Bayram Bulut, Cennet Turhan, Can Çaylak, Tolgahan Turan, Adil Özlü, Ercan Köroğlu, Yaşar Tıraş ve Yusuf Bacakoğlu.

Oylamanın ardından dilek ve temenniler ile genel kurul sona erdi.

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