Korkuteli Belediyespor yenilgisiz finallerde

Adem DURMAZ/KORTUTELİ, (DHA)- VOLEYBOL Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen hafta üst lige çıkmak için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Ankara'da oynan play-off'larda üçte üç yapan Korkuteli ekibi bir üst lig olan 1. Lig için final oynamaya hak kazandı.

Voleybol Erkekler 2. Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 12-13-14 Mart'ta Ankara'da Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda oynanan play-off karşılamalarında üçte üç yaparak bir üst lig olan 1. Lig'e çıkmak için final hakkı elde etti. İlk gün rakibi TVF Spor Lisesi'ni, ikinci gün Gaziantep Gençlik Spor'u, son gün de Midyat Belediyespor'u mağlup eden Korkuteli Belediyespor, 21-22-23 Mart'ta Ankara'da oynanacak olan 4'lü finallere katılmaya hak kazandı. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4'lü finallerde ilk 2'ye girmeyi başarırsa Erkekler 1. Ligi'nde mücadele ederek Efeler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmış olacak.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, "3 gündür müsabaka oynuyoruz yarı final müsabakalarını yenilgisiz kapatarak yani 3'te 3 galibiyetle bitirdik, final grubuna kalma başarısı gösterdik. Şimdi işimiz daha zor daha çok emek daha çok çalışmak gerekiyor. Bu nedenle Ankara'da kampa girdik hedefimiz ilk 2'ye kalarak final grubundan da çıkmak. Korkuteli'mize 1. Lig voleybol müsabakalarına getirmek, şampiyon olmak. Bizleri her zaman destekleyen Belediye Başkanımız Sayın Ömer İşlek Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan bizleri destekleyen Spor Koordinatörümüz Adil Özlü Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu başarı bir takım başarısı olacak inşallah Allah yolumuzu açık etsin" dedi.

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