Korkuteli Belediyespor- Türkler Belediyespor: 5-0

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - ANTALYA Süper Amatör Lig'in 9'uncu haftasında Korkuteli Belediyespor, Türkler Belediyespor'u 5-0 yendi.

Korkuteli 100 Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Ali Alkan, Furaz Bülgen, Ahmet Maden hakem üçlüsü yönetti. Maç, Korkuteli Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Korkuteli Belediyespor, Volkan Bucaklı ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 40'ıncı dakikada Tayyar Karadağ ile durumu 2-0 yaptı.

İkinci yarı Türkler Belediyespor'un vuruşu ile başladı. İkinci yarıda Korkuteli Belediyespor, Enver Ekici'nin attığı gol ile durumu 3-0 yaptı. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 61'inci dakikada Enver Ekinci'nin golüyle durumu 4-0 yaptı. 83'üncü dakikada Volkan Bucaklı'nın golüyle skor 5-0 oldu.

Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor puanını 23'e çıkartarak liderliğini sürdürürken, Türkler Belediyespor 14 puanda kaldı.

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