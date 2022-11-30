Korkulan olmadı! İşte NEF Stadı'nda zeminin son hali
Ak Parti İstanbul buluşması Galatasaray NEF Stadı'nda yapılmıştı yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı miting öncesi zeminin bozulup bozulmayacağı merak ediliyordu. Nef Stadı'nın zemini ve son halini Fanatik görüntüledi...
Süper Lig'de Fenerbahçe 'nin iki puan gerisinde şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray 'da taraftar NEF Stadı'nın zemini konusunda endişeliydi. Çünkü Ak Parti İstanbul buluşması Sarı-Kırmızılıların Stadı'nda yapıldı.
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Geçen sezon Beşiktaş 'ın stadı Vodafone Park'ta düzenlenen konser ve Konya Stadı'nda yapılan İslami Oyunlar sonrası zeminler bozulmuştu. Ak Parti İstanbul teşkilatı Galatasaray yönetimine çimlere kimsenin basmayacağı sözünü vermişti.
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GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ilk olarak İstanbul'da Kulüpler Birliği ve La Liga'nın organize ettiği turnuvada boy gösterecek. Sarı-Kırmızılı takım 3 Aralık'ta Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Galatasaray 6 Aralık'ta ise Villarreal ile yine NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
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ZEMİNİN SON DURUMU ÖNEMLİYDİ!
Bu nedenle NEF Stadı'nın zemini önemliydi. Zeminin bozulması durumunda bu maçların başka stada alınması dahi gündemdeydi.
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ZEMİN PÜRÜZSÜZ
Nef Stadı'nda gerçekleşen miting sonrası zeminde bozulma olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ak Parti İstanbul buluşmasında vatandaşlar mitingi tribünlerden takip etti.
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TARAFTAR KOLTUKLAR BOYANSIN İSTİYOR
NEF Stadı'nın son halinde miting günü kale arkasına kurulan platformun sökülmek üzere olduğu görüldü. Bu arada sezon başında NEF Stadı'nın koltuklarının bir bölümü boyanmıştı. Galatasaray taraftarı güneş nedeniyle solan koltukların kalan kısmının da boyanması istiyor.
Yakup Çınar
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