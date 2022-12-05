Korkmaz: 'Emrecan talihsizlikler yaşadı'

Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'da oynadığı dönemde hocası olan Osman Zeki Korkmaz konuştu.

Beşiktaş 'ta forma giyen eski öğrencisi Emrecan Uzunhan hakkında Korkmaz, "Emrecan, mental ve fiziksel olarak iyi olmanın yanı sıra yetenekli. Beşiktaş'ta talihsizlikler yaşadı. Kırmızı kart ve sonrasında yaşadığı sakatlık onu kötü etkiledi. Emrecan toparlar, faydalı olur. Beşiktaş ona güvenmeli" yorumunda bulundu.

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