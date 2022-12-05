Korkmaz: "Emrecan talihsizlikler yaşadı"
İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz eski öğrencisi Emrecan Uzunhan hakkında konuştu. Son olarak İstanbulspor ile Süper Lig'de mücadele eden Osman Zeki Korkmaz görevinden kısa süre önce ayrılmıştı. İstanbul ekibindeki görevinden istifa eden Korkmaz Emrecan Uzunhan hakkında konuştu.
Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'da oynadığı dönemde hocası olan Osman Zeki Korkmaz konuştu.
Beşiktaş 'ta forma giyen eski öğrencisi Emrecan Uzunhan hakkında Korkmaz, "Emrecan, mental ve fiziksel olarak iyi olmanın yanı sıra yetenekli. Beşiktaş'ta talihsizlikler yaşadı. Kırmızı kart ve sonrasında yaşadığı sakatlık onu kötü etkiledi. Emrecan toparlar, faydalı olur. Beşiktaş ona güvenmeli" yorumunda bulundu.