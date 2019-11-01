Korfbol Milliler’e sponsor desteği

Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı’na forma göğüs sponsoru oldu.

Kadın ve erkeklerin aynı takımda oynadığı, basketbol ve hentbol karışımı bir spor dalı olan korfbolda, Türk Milli Takımı’na sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, korfbola yönelik ilgi ve sevginin artması için çeşitli çalışmalar da yürütecek. Corendon Airlines, yurtiçinde ayrıca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı ve AKRA Bisiklet Yarışı’na destek vermişti.