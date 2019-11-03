Korfbol milli takımı finalde

Türk Korfbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Türk Korfbol Takımı, Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 vrupa Şampiyonası Elemeleri’ni namağlup birinci sırada bitirdi. Ay-Yıldızlı ekip eleme müsabakalarında sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre’yi mağlup etti.

Uluslararası Korfbol Federasyonunun (IKF) 2020 yılı içerisinde Belçika ve Polonya’da gerçekleştireceği Avrupa Korfbol Şampiyonası’nda yer alma hakkı kazanan Türk Korfbol Takımı, tarihi başarının ardından takım halinde asker selamı vererek, haklı bir gurur yaşadı.

Korfbol nedir?

Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın dörder erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların bir korfa (sepet) şut atarak sayı kazanmaya çalıştıkları bir spor branşı. Oyunun ana karakteristik özellikleri, bütün sahada kullanılan çok yönlü beceriler, iş birliğine dayalı oyun, kontrollü fiziksel temas ve cinsiyet eşitliği olması..



