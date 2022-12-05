Koreli forvet Gue-Sung Cho aşırı ilgiden sıkıldı

Turnuvanın en dikkat çeken ülkelerinden biri olan Güney Kore'de öyle bir isim var ki, Dünya Kupası sayesinde sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi...

Ülkesinde Jeonbuk Motors'ta oynayan Gue-Sung Cho, Katar'daki turnuva öncesinde tanınan bir isim değildi. Gana karşılaşmasında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Cho, bir anda kadın hayranlarının büyük ilgisini çekti.

Normalde sosyal medya hesabı Instagram'da 20 bin takipçisi olan 24 yaşındaki forvetin şu anda ise 2.2 milyon civarında takipçisi bulunuyor. Sadece Kore'den değil, dünyanın birçok yerinden telefonuna evlilik teklifi mesajları gelen Cho'nun, bir anda yaşadığı bu büyük ilgi sonrasında telefonunu kapatmak zorunda kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Instagram'daki takipçi sayısı 2.2 milyona ulaşan Güney Kore'li Cho, yoğun ilgiden telefonunu kapattı.