Kore Ligi hakkında bilinmesi gerekenler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Avrupa’da ligler henüz başlamadı. Ancak İddaa Bülteni’ne yeni bir lig eklendi: Güney Kore. Toplamda 10 bin 810 vakası bulunan ülkede sadece bin 135 aktif vaka kaldı. Hastaların sadece 55’inin durumu kritik. Bu gelişmeler doğrultusunda Kore’de futbola yeniden start verilecek. K League Classic, Güney Kore futbol liglerinin en üst seviyesidir. Lig 1983 yılında kurulmuştur. 1990'larda birçok değişik yapılanmaya girip 1995'te son halini alan Kore Ligi, 12 takımdan oluşmaktadır. Takımların büyük çoğunluğu şirketlerin finansal desteğiyle mücadele etmiş, yaşanan ekonomik krizden dolayı bir düşüş içine girmişlerdir. Ancak ekonomik kalkınmayla beraber takımların başarıları da aynı paralellikte devam etmiştir.

Geçen sezonun istatistikleri

■ Jeonbuk Motors, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

■ Jeju Utd lige direkt veda etti.

■ Seongnam ise play-out maçları sonucunda ligde kalmayı başardı.

■ Gwangju 2. Ligi şampiyon bitirdi ve 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

■ Suwon Bluewings’ten Adam Taggart attığı 20 golle geçtiğimiz sezonun gol kralı oldu.

■ Jeonbuk Motors’tan Moon Seon-min yaptığı 10 asist ile geçtiğimiz sezonun asist kralıydı.

■ Maçların yüzde 40.4’ünü ev sahibi takımlar kazandı.

■ Maçların yüzde 52.02’s i 2.5 gol altı skorla sonuçlandı.

■ Maçların yüzde 50.5’inin ilk yarıları berabere geçildi.

■ Maçların yüzde 54,04’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

■ Ligde 12 takım bulunuyor.

■ Koronavirüs nedeniyle ligin statüsünde değişiklik oldu.

■ Daha öncesinde takımlar birbirleriyle normal sezonda 3’er maç yaparken bu sezon 2’şer maç oynayacaklar.

■ Normal sezonu ilk 6 sıra içerisinde bitiren takımlar Şampiyonluk Turu maçlarına çıkıyor.

■ Bu 6 takımın birbirleriyle yaptıkları maçlardan topladıkları puanlar ile normal sezonda topladıkları puanlar toplanıyor ve ligin şampiyonu belirleniyor.

■ Normal sezonu son 6 sırada bitiren takımlar ise Küme Düşme Turu maçlarına çıkıyor.

■ Bu 6 takımın birbirleriyle yaptıkları maçlardan topladıkları puanlar ile normal sezonda topladıkları puanlar toplanıyor ve son sıradaki takım direkt olarak lige veda ediyor.

■ Sangju Sangmu, ordu takımı olması nedeniyle ülke dışı turnuvalara katılamadığı için sezon sonunda direkt olarak küme düşecek.

■ Play-Out’u sonuncu bitiren takım ise lige direkt veda edecek.

Berkuk Ünyay



