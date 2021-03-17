Sakatlıktan tamamen kurtulduğunu ifade eden tecrübeli kaleci, "Sakatlıktan çıktım takım antrenmanlarına başladım. İyi hissediyorum. Bu sezon beklemediğimiz bir anda alt sıralarda bulduk kendimizi; ama Hikmet Karaman ile bir enerji yakaladık. Öncelikle olarak kafamızı kaldırmamız gerektiğini söyledi. Lige umutlu bakmamamız gerektiğini söyledi. Büyük bir motivasyon sağladık. Hikmet hocayla birlikte herkes ne yapması gerektiğini öğrendi. Son üç maçta elde ettiğimiz galibiyetler bizi özellikle moral olarak çok yukarı taşıdı. Şimdi takımı daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Trabzonspor'a karşı 3 puan için sahaya çıkacağız. Rehavete kapılmadan devam edeceğiz. Trabzon'da kazanamıyorsak, kaybetmeyeceğiz. Biz kazandıktan sonra kimin oynadığının önemi yok. Takım kazansın yeterli" dedi.

MUSLERA TÜRK KALECİLER İÇİN GERÇEK BİR ÖRNEK

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Korcan, "Normalde yerli oyuncuların ön plana çıkmasını isteyen birisiyim; ama Muslera özel bir örnek. Bir kere bizden biri gibi; ikincisi gerçekten çok başarılı; böyle yabancı oyuncuların varlığı Türk futbolunu geliştirir. Fernando Muslera gerçekten çok iyi bir örnek. Bence dünyada da sayılı kaleciler arasında. Türk kaleciler için çok iyi örnek. Bence futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da ve Türkiye'de devam edecek" şeklinde konuştu.

ALTAY'IN AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİNE GİTMESİNİ ÇOK İSTİYORUM

Ankaragücü'nden takım arkadaşı olan Altay Bayındır için de övgü dolu sözler söyleyen Korcan Çelikay, "En büyük isteklerimden bir tanesi Altay Bayındır'ın Avrupa'nın en iyi liglerine transfer olmasıdır. Kendini her maçta geliştiren bir oyuncu; onun başarısından ufak da olsa bir katkım varsa, bundan dolayı çok mutlu olurum. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz. 1. Lig'deki şampiyon kadromuzdan 7-8 arkadaş ile Whatsapp grubumuz var. Orada şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Altay çok esnek bir kaleci, birebirde ona gol atmak çok zor" dedi.



