Koray’ın parkı bugün açılıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in adının verildiği Yalova’daki parkın açılışına katılacağı bildirildi.

22 yaşındaki Koray Şener’in adının yaşatılacağı “Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı” bugün saat 15.00’te açılacak. Parkın açılışına Ali Koç’un yanı sıra Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları, teknik kadro, Koray Şener’in ailesi ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katılacak.

Yalova üzerinden Bursa’ya gidilecek

Sarı-Lacivertliler, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşması için bugün öğleden sonra yola çıkacak. Yolculuk öncesi son idmanını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, ardından Yalova üzerinden Bursa’ya ulaşacak. Önce Koray Şener adına yapılan parkın açılışına katılacak olan kafile, daha sonra kamp yapacağı otelin yolunu tutacak.