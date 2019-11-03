Koray Şener unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon Galatasaray’la deplasmanda oynanan derbi öncesi tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener’i andı.

Koray Şener’in ölümünün birinci yıl dönümünde Ülker Stadı’nda düzenlenen anma töreninde, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 UNIFEB) üyeleri Şener’in kombine biletinin bulunduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktı.

Törenin ardından Kocaeli’ye hareket eden taraftarlar, burada Koray Şener Kütüphanesi’nin açılışına katıldı ve Şener’in kabrini ziyaret etti.

Kütüphanenin kurdelesinin kesilmesi sırasında Koray Şener’in annesi Gülümser Şener, oğlu için yazdığı şiirin dizelerini okudu: “Seni anlatmaya kelimeler yetmez ki. İyi evlat, iyi çocuk, iyi kardeş, iyi arkadaş, iyi dost, iyi sırdaş, iyi torun, iyi amca, iyi insan, iyi adam. İyilerin en iyisi Koray Şener. Kabrin nur, mekanın cennet olsun. Seni çok özledim, seni çok seviyorum oğlum.”