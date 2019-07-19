İtalya Ligi’ne yeni çıkan takımlardan biri olan Hellas Verona, Genoa’dan ayrılan Koray Günter’i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusunun kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Koray Günter, kariyerine Verona’da devam edecek. Verona kulübü, Günter’i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Koray Günter, Galatasaray forması da giymişti

Futbol kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Almanya doğumlu Koray Günter, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılardan 2018'de bedelsiz olarak ayrılan genç savunmacı, Genoa’da oynamıştı.