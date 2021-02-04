Koray Günter, Türk asıllı Alman futbolcudur. Almanya’nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir.

Koray Günter kimdir? Koray Günter hakkında kısa bilgiler

Günter, Almanya’da doğmuş, ülkemizde de forma giymiş bir futbolcudur. Ülkemiz takımlarından Galatasaray ’da forma terletmiştir.

Koray Günter Hakkında Kısa Bir Analiz ve Önemli Bilgiler:

Doğum tarihi ne zamandır? 16 Ağustos 1994

Doğum yeri neresidir? Almanya (Höxter şehri)

Şu an kaç yaşındadır? 26 (2020 tarihinde)

Boyu kaçtır? 1, 84 boyundadır

Uyruğu neresidir? Türkiye (Türk asıllı) ve Almanya (doğum)

Hangi mevkide maçlara çıkmaktadır? Defans – Stoper (Baş mevki)

Yan mevki olarak hangi mevkide oynamaktadır? Önlibero Sağ Bek

Futbolcunun danışmanı kimdir? EMG Mundial

Hangi ayağını daha iyi kullanmaktadır? Sağ ayak

Şu an hangi kulüpte oynuyor? Hellas Verona

Güncel olarak piyasa değeri ne kadardır? 4.50 milyon Euro

Şu ana kadarki en yüksek piyasa değeri nedir? 4.5 milyon Euro (güncel)

Koray Günter nerelidir?

Koray Günter, Almanya’nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir. 2014 yılında ise 4 sene kalmak üzere ülkemize gelmiştir.

Koray Günter şu an kaç yaşında?

Günter 2020 tarihi itibariyle 26 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.

Koray Günter hangi takımlarda forma giydi?

Koray Günter bugüne kadar birden fazla takımda profesyonel anlamda oynamıştır. Aynı zamanda alt yapı kariyerinde de oynadığı takımlar bulunuyor.

Koray Günter’in Kariyeri Hakkında Özet ve Oynadığı Takımların Listesi:

Altyapı Kariyeri ve Futbolla İlk Tanışması

SV Höxter Alt yapı (2001-2006)

Günter, futbolla Almanya’da tanıştı. Burada doğduğu şehir olan Höxter’in altyapı takımına girdi. 5 sene boyunca burada kendini geliştirme fırsatı buldu.

Brakel Alt Yapı (2006-2007 sezonu ve 2008-2009 sezonu)

Koray Günter, daha sonra Brakel alt yapısına geçti. Burada da iki sezon boyunca forma giydi. Sonrasında Borussia Dortmund alt yapısına geçirildi.

Borussia Dortmund Alt Yapı (2009-2010 sezonu ve 2012-2013 sezonları arası)

Burada da dört sezon boyunca ter döktü. Buradaki sezonunda yeteneği fark edilen Günter, 2013’te takımın as kadrosuna alındı.

Profesyonel kariyeri

Borussia Dortmund (2013 – 2014 sezonu)

Günter, profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund ile geçiş yaptı. Burada bir sezon boyunca oynadı. Toplamda sadece bir maça çıkma şansı buldu.

Galatasaray (2013-2014 sezonu ve 2018 – 2019 sezonu arası),

Koray Günter, aynı sezonda Galatasaray’a geçti. Burada 2019 yılına kadar forma terletti. Günter, Galatasaray’da oynadığı süre boyunca 28 maça çıktı. Bu süre boyunca hiç gol atamadı.

Genoa (2018-2019 sezonu ve 2019-2020 sezonu)

Günter, 4 senenin sonunda bir İtalyan takımı olan Genoa’ya transfer oldu.

Hellas Verona (İlk Kiralık Sezonu / 2019-2020)

Futbolcu, Genoa tarafından Hellas Verona’ya kiralık olarak gönderildi. Bir Verona kulübü olan bu takımda 22 maça çıktı. Hiç gol kaydedemedi.

Hellas Verona (2020 – 2021 sezonu / devam)

Genoa, futbolcuyu bu kez Hellas Verona’ya transfer olarak gönderdi. 2021 yılında da burada oynayacak olan oyuncu, şu an hiç maça çıkmadı.

Koray Günter Milli Takım'da oynadı mı?

Koray Günter, hem Türkiye hem de Almanya milli takımlarında forma giydi.

Türkiye:

2009-2010 / Türkiye U-16 (Bu süre boyunca 4 kez forma giydi)

Almanya:

2010-2011 / Almanya U-17 (19 kez forma giydi, 4 golü bulunuyor)

2012-2013 / Almanya U-19 (12 kez forma giydi)

2013-2014 / Almanya U-20 (4 kez forma giydi)

2021’de hangi takımla oynuyor ve maaşı ne kadar?

Günter, 2021 yılında da Hellas Verona ile devam edecek. Bu takım ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Maaşının ise yıllık 2 milyon Euro olacağı konuşulmakta.