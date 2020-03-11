İtalya'da Hellas Verona takımında kariyerini sürdüren Türk futbolcu Koray Günter, ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs hakkında konuştu. Milano ve Venedik arasında bulunan Verona şehri de virüsten etkilenen yerler arasında yer alıyor.

"Kimse dışarıya çıkmıyor"

Koray Günter, tüm İtalya'yı etkisi altına alan virüs hakkında şu sözleri kullandı; ''İnsanlar korkunç şekilde davranıyor. Dışarılar bomboş halde. Son günlerde kimse dışarıya çıkmıyor. Bizim hayatımızda dondurulmuş anlama geliyor. Dışarı çıkmamızı yasakladılar. Sonuçta tehlikeli bir hastalık diye anlattılar bize, evde kalmamızı istiyorlar. İdmana gidip geliyoruz, sezon 1 aylığına donduruldu. Umarım bu süreci de atlatırız. Herkes burada da normal hayata dönmek istiyor.

''Üzülüyorum, yardım edemiyoruz''

"Ben kendimi kötü hissetmiyorum, normal hissediyorum. Buradaki hastalanan insanlar için üzülüyorum, onlar için kolay bir şey değil. Yardım edebileceğimiz bir durum da yok ama ben kendimi iyi hissediyorum.''

İtalya Serie A'da 3 Nisan'a kadar tüm maçlar ertelenmişti.

(Spor Arena)