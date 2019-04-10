Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılarak bedelsiz olarak Serie A ekibi Genoa'nın yolunu tutan Türk asıllı Alman futbolcu Koray Günter hakkında İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, 24 yaşındaki stoperin yeni rotasının Premier Lig ya da Bundesliga olabileceğini kaydetti.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı habere göre geçtiğimiz pazar günü Genoa'nın Napoli'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı seyreden Newcastle United ve Schalke 04 gözlemcileri, Koray'ın performansının bir hayli memnun kaldı. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan futbolcunun önümüzdeki dönemde bu takımlardan birine transfer olabileceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler