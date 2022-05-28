İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu Türkiye’ye dönmeyi arzu ediyor. Beşiktaş ’ın ilgisinden memnun olan ve teklif gelmesi halinde kabul etme yönünde eğilim gösteren 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibinin ise 2.5 milyon Euro bonservis beklentisi var.

Konyaspor ile Abdülkerim Bardakçı için görüşme halinde olan Beşiktaş, bu transferden sonuç alamadığı takdirde yeni planlama yapacak. Önceliğini sol stopere veren Siyah-Beyazlılar bu bölgeyi çözmeden merkez ya da sağ stoper için girişimlerde bulunmak istemiyor.