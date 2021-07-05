Sivasspor 'un bu sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koray, "Tatilde iken Rıza hocamızdan telefon geldi, bu teklife sıcak baktım ve Sivasspor'a transfer oldum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Koray, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Kariyerim için Sivasspor bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi. Bu takım Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil ediyor. Ben de bu takımın bir parçası olmak istedim" diye konuştu.

Daha önce kariyerinde 2017 yılında Avrupa kupalarında mücadele ettiğini söyleyen Koray, "O çok ayrı bir duyguydu benim için. Bu sene tekrardan yaşayabileceğim bunu" dedi.

Çok iyi bir taraftara sahip olduklarını belirten Koray, "Çok heyecanlıyım taraftarlarımızla tanışmak için. Özledik taraftarın önünde oynamayı" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Koray, "Rıza Çalımbay, beni Türkiye'ye getiren ilk kişiydi. 2013 yılında tanışmıştık hocamla. O zamanlar da aramız çok iyiydi. Onun isteklerini her zaman yapmaya çalıştım. Aynısı bu sene de gerçekleştirmeye çalışacağım inşallah" diye konuştu.

DHA