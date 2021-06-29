Köpke ile Southgate 25 yıl sonra karşı karşıya geldiler

Almanya ile İngiltere EURO 2020 son 16 turunda Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ile Almanya'nın kaleci antrenörü Andreas Köpke için ayrı bir öneme sahip.

Nitekim iki takım İngiltere'de düzenlenen EURO 1996 yarı finalde Wembley'de kozlarını paylaşmış, 120 dakikası 1-1 biten mücadelede seri penaltı atışları sonrası Almanya adını finale yazdıran taraf olmuştu.









Southgate'in penaltısını kurtarmıştı

O dönem Almanya'nın kalesini koruyan Andreas Köpke, Gareth Southgate'in penaltısında gole izin vermemiş ve akabinde Andreas Möller'in attığı penaltıyla Almanlar rakibini saf dışı bırakmıştı. Bu olaydan tam 25 yıl sonra iki futbol adamı farklı görevlerde yine Wembley'de kozlarını paylaşıyor.