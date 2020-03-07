Kopenhag’da seyirci yok

Çin’de baş gösteren ancak sonrasında adım adım tüm dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Başakşehir’i de vurdu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında 19 Mart’ta Kopenhag’a konuk olacak Turuncu- Lacivertliler, mücadeleyi seyircisiz oynayacak.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin bin kişiden fazla katılımın olduğu tüm organizasyonların salgın tehdidi nedeniyle ertelenmesini ya da iptal edilmesini tavsiye ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki ilk maçı ise 12 Mart’ta İstanbul’da yapılacak.

Öte yandan takımın önemli oyuncularından Demba Ba, TFF’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile futbolseverleri 30 Mayıs 2020’de Olimpiyat Stadı’nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline davet etti.