Lige 2’de 2 yaparak başlayan Trabzonspor ’da gözler Devler Ligi’ne çevrildi. Fırtına, Şampiyonlar Ligi’nde en son 2011-12 sezonunda boy göstermişti. Şampiyonluk hasretine geçen sezon son veren Bordo-Mavililer, şimdi de Avrupa’nın 1 numaralı futbol arenasına geri dönmek istiyor. Play-Off turu ilk maçında bu akşam Kopenhag karşısına çıkacak olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, dün maç için Danimarka’ya gitti. Tecrübeli teknik adam, 23 oyunculuk kafilede yeni transferler Marc Bartra ile Enis Bardhi’ye de yer verdi. Ancak her iki oyuncunun da mücadeleye yedek kulübesinde başlamaları bekleniyor.









Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kopenhag - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Corneilus

Hamsik & Visca yok

Temsilcimizde, son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca’nın yanı sıra sakatlığı devam eden Marik Hamsik, Kopenhag’a götürülmedi. Ayrıca bu sezon kadroda düşünülmeyen ve adı Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Andres Trondsen de Trabzon’da kaldı. Bordo-Mavililer, zorlu karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı’nda yaptıktan sonra kampa girdi.

Trabzonspor kafilesi

Kaleciler: Uğurcan Çakın, Muhammet Taha, Kağan Moradaoğlu

Savunma: Jens Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altınkardeş, Eren Elmalı

Orta saha: Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Anostosios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür

Hücum: Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Koussi, Djaniny, Emrehan Gedikli, Cornelius

Kopenhag'da eksik çok...

Danimarka temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Kaleciler Ryan ve Grbara, stoper Boilesen, sağ bek Ankersen ve kanat oyuncusu Singh sakatlıkları nedeniyle 3-1 kaybedilen Randers maçında oynamamıştı. Eksik listesine, bu karşılaşmada sakatlanan stoper Khocholava ile hücum oyuncusu Daramy de eklendi. Bu ikilinin durumu maç saatinde belli olacak. Kopenag’da takımla çalışmalara başlayan Boilesen’in ise bugün ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor maçına büyük ilgi

Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı’nda yaklaşık 35 seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına’yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.