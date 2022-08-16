Kopenhag - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Danimarka Superliga'nın son şampiyonu FC Kopenhag, orta alandan Jens Stage'yi Werder Bremen'e sattı ancak yerini Genoa'dan Lukas Lerager'le doldurdu. Altyapıdan da Marko Stamenic'i profesyonel yaptı. Kaleye Mathew Ryan, savunmaya Denis Vavro, hücuma Mohamed Daramy (kiralık) takviyeleri geldi. Vavro ilk 11'in değişilmezi oldu fakat Ryan sakatlıktan yeni çıktı, Trabzonspor maçı öncesi durumu belirsiz; Daramy ise 2. maçında sakatlandı, çok büyük ihtimalle oynamayacak. Sağ bekte Kivn Diks, orta alanda Rasmus Falk, hücumda Pep Biel öne çıkan isimler... "10 numara" Zeca ve genç yetenek Isak Bergmann Johannesson hafife alınmamalı... As kaleci Kamil Grabara da sakat. En az 1 ay daha forma giymesi beklenmiyor. Eldivenler Karl-Johan Johnsson'a emanet olacak.

FC KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başlamıştı... 4-0'lık şaşalı galibiyet sonrası lige de iyi girdiler, ilk 2 maçı kayıpsız geçtiler. Son oynadıkları Hatayspor maçında talihsiz bir an yaşandı, kolu kırılan Edin Vişça en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Vişça dışında Marek Hamşik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan deplasman kafilesinde yer almadı. Bordo-mavili takımla henüz resmi maça çıkmayan ve son 2-3 gün içerisinde transfer edilen Enis Bardhi ve Marc Bartra maç kadrosunda yer alacak. İlk 11'de oynamaları beklenmiyor... TD Abdullah Avcı'nın Vişça yerine sağ kanatta Abdülkadir Ömür'e şans vermesi, orta üçlüyü "Dorukhan, Siopis & Bakasetas" şeklinde oluşturması bekleniyor. Sol kanatta Trezeguet, gole en yakın bölgede Andreas Cornelius olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- FC Kopenhag geçen sezon Avrupa'da oynadığı 14 maçın 10'unu kazandı. (2B 2M)

- Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 11 maçta (90 dakikalar içinde) galibiyet elde edemedi! (3B 8M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "FC Kopenhag kazanır" oldu! %41'lik kesim Parken'de ilk maçı Danimarka ekibinin kazanmasını bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Danimarka Ligi’nin son şampiyonu Kopenhag, geçtiğimiz sezon da Avrupa’da önemli işler yapmasına karşın savunma zafiyetleri ciddi vaziyette! İlk haftalarda kalesinde anormal sayıda gol gören Thorup’un ekibi, temsilcimize karşı nasıl bir savunma tedbiri alacak orası belirsiz. Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz Trabzonspor için çok kritik viraj. Parken’den sürpriz bir galibiyet çıkaracak güç potansiyelimiz var. Bordo Mavili temsilcimizin gol ayaklarına da güveniyorum. Umarım galip geliriz ancak yüksek tempolu bir karşılaşma beklediğimden ‘Gol var’ diyeceğim.