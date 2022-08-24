Kopenhag, Trabzonspor karşısında cehennemi yaşayacak!

Danimarka’da 2-1’lik mağlubiyetle turu rövanşa bırakan Bordo Mavililer’in grup vizesi almak adına en büyük gücü kuşkusuz bu gece stadı hınca hınç dolduracak olan taraftarı... Geçen sezon en kritik haftalarda verdiği destekle takımı adeta bir kişi fazla oynatan Trabzonspor tribünleri, Kopenhag maçında da iş başında olacak. Danimarka temsilcisi, Parken’deki atmosferin katbekat fazlasını Medikal Park Stadı’nda yaşayacak.

Biletleri çok kısa süre içerisinde tüketen taraftarlar, görsel şovlar için de yoğun mesai içerisinde. Takımı stada büyük bir coşkuyla uğurlamaya hazırlanan Trabzonlular, aynı zamanda rakibi de stadyum çevresinde karşılayacak. Binlerce meşalenin kullanılacağı organizasyonda daha rakip stada girmeden baskıyı hissedecek.

Her şey Şampiyonlar Ligi için

Taraftar gruplarının Şampiyonlar Ligi için tek yürek olacağı gecede özel koreografilerin yanı sıra desibel rekoru da denecek. Takımlarını uzun bir aradan sonraDevler Ligi arenasında izlemek isteyen taraftar üzerine düşeni fazlasıyla yapacak.









Kopenhag’a karşılama dersi!

Trabzonspor kafilesi geçen hafta Danimarka’da kamp yaptığı otelde Kopenhag taraftarının tacizine uğramıştı. Sabahın erken saatlerine kadar otel çevresinde gürültü yapmaya çalışan taraftarlar Parken çevresinde de taşkınlıklara neden olmuştu. Trabzonspor taraftarının bu konuda herhangi bir organizasyonu sözkonusu olmadı. Taraftarlar sosyal medyadan münferit olaylar yaşanmaması adına da sık sık mesajlar paylaştı.

Emniyetten geniş önlemler

Kopenhag kafilesinin kamp yaptığı otel ve çevresinde geniş önlemler alındı. Danimarkalı taraftarlar içinde özel önlemler var. Trabzon emniyeti herhangi bir problem yaşanmaması adına gereken tüm önlemleri almış durumda. Taraftarların gelişleri gibi gidişlerinin de sorunsuz olması sağlanacak.