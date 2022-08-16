Kopenhag - Trabzonspor CANLI

Lige 2’de 2 yaparak başlayan Trabzonspor ’da gözler Devler Ligi’ne çevrildi. Fırtına, Şampiyonlar Ligi’nde en son 2011-12 sezonunda boy göstermişti. Şampiyonluk hasretine geçen sezon son veren Bordo-Mavililer, şimdi de Avrupa’nın 1 numaralı futbol arenasına geri dönmek istiyor. Kopenhag - Trabzonspor maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Kopenhag - Trabzonspor maçı başladı.

İlk pozisyon gol oldu

9. dakikada gelişen Kopenhag atağında sol kanatta topla buluşan Falk'ın ceza sahasına çevirdiği topa Claesson düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 1-0

21. dakikada ev sahibi Kopenhag etkili geldi. Trabzonspor savunmasının arkasına atılan top ceza yayı önüne açıldı. Golün asistini yapan Rasmus Falk'ın vuruşunda Uğurcan başarılı oldu.

31. dakikada Kopenhag ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Hakon Arnar Haraldsson ayak uzattı. Top yan ağlara çarparak auta gitti.









Kopenhag - Trabzonspor 11'ler

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocolava, Kristiansen, Falk, Zeca, Lerager, Claesson, Haraldsson, Biel.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hamsik & Visca yok

Temsilcimizde, son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca’nın yanı sıra sakatlığı devam eden Marik Hamsik, Kopenhag’a götürülmedi. Ayrıca bu sezon kadroda düşünülmeyen ve adı Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Andres Trondsen de Trabzon’da kaldı. Bordo-Mavililer, zorlu karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı’nda yaptıktan sonra kampa girdi.

Trabzonspor kafilesi

Kaleciler: Uğurcan Çakın, Muhammet Taha, Kağan Moradaoğlu

Savunma: Jens Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altınkardeş, Eren Elmalı

Orta saha: Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Anostosios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür

Hücum: Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Koussi, Djaniny, Emrehan Gedikli, Cornelius

Kopenhag'da eksik çok...

Danimarka temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Kaleciler Ryan ve Grbara, stoper Boilesen, sağ bek Ankersen ve kanat oyuncusu Singh sakatlıkları nedeniyle 3-1 kaybedilen Randers maçında oynamamıştı. Eksik listesine, bu karşılaşmada sakatlanan stoper Khocholava ile hücum oyuncusu Daramy de eklendi. Bu ikilinin durumu maç saatinde belli olacak. Kopenag’da takımla çalışmalara başlayan Boilesen’in ise bugün ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor maçına büyük ilgi

Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı’nda yaklaşık 35 seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına’yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.