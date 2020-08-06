Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Kopenhag, Türkiye'den transfer yaptı. Danimarka ekibi, Süper Lig temsilcisi Göztepe forması giyen forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi transferi resmen açıkladı. Kopenhag'ın Wilczek için Göztepe'ye 900 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.

Kamil Wilczek’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.