Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir bu avantajı kullanarak adını tarihinde ilk kez çeyrek finale yazdırmak istiyor. Temsilcimiz Çeyrek Finale kalırsa rakibi büyük ihtimalle Manchester United olacak.

KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ

Kopenhag: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba

Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mücadele UEFA’nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart’ta oynanması gereken rövanş maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.

Çeyrek final için avantaj Medipol Başakşehir’de

12 Mart’ta İstanbul’da oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertlilerin, Danimarka’da oynanacak maçta alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. İstanbul ekibinin, 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de skorun değişmemesi halinde penaltı atışları çeyrek finale yükselecek ekibi belirleyecek. Kopenhag’ın iki farklı galibiyeti durumunda ise çeyrek finale Danimarka temsilcisi yükselecek.

Turu geçerse rakip büyük olasılıkla Manchester United

Medipol Başakşehir, Kopenhag’ı elemesi halinde büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek. Manchester United, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK’ı 5-0 yenmişti.

Kopenhag’da Santos yok

Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemeyecek. Uruguaylı futbolcu, İstanbul’da oynanan maçta sarı kart görerek, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki 3. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N’Doye da bu mücadelede sahada olmayacak.

Kopenhag ligi 2. bitirdi

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Ligi’ni ikinci sırada tamamladı. Midtjylland’ın 82 puanla şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde, Kopenhag topladığı 68 puan ile sezonu 2. sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir’in bu sezonki Avrupa karnesi

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos’a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti. J Grubu’nda İtalya’dan Roma, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya’dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma’ya 4-0 yenildi. İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger’i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi. Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0’la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma’ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu. Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli’nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında uzatmalarda 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. İstanbul ekibi, son 16 turu ilk maçında da sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 1-0 yendi. Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk takımı konumunda bulunuyor.

Kopenhag’ın son 16 yolu

Kopenhag, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen Kopenhag, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı. Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Danimarka temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Letonya temsilcisi Riga’yı sahasında 3-1 yenen Kopenhag, deplasmandaki 1-0’lık yenilgiye rağmen grup aşamasına kalmayı başardı. B Grubu’nda İsviçre ekibi Lugano, İsveç temsilcisi Malmö ve Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşen Kopenhag, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, ikinci sırada son 32 turuna yükseldi. Bu turda İskoçya’nın köklü temsilcilerinden Celtic ile rakip olan Danimarka ekibi, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı ve Medipol Başakşehir ile eşleşti.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 30. maçına çıkacak

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihi bir başarı elde eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 29 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa’da 12. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 12. karşılaşmasına Kopenhag karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan’ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma’ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı. Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı. Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag’ı 1-0 yenmeyi bildi.

Deplasmanda 15. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Kopenhag mücadelesi ile Avrupa kupalarında 15. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 14 maçta 17 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1’lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger’i 3-0, Borussia Mönchengladbach’ı ise 2-1 yendi.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca’yı, 3’er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2’şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti. Medipol Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul’da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets’i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı. Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.