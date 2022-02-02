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Konyaspor'un 'Yeşil Tribün Projesi' Giresunspor maçında devam edecek

İttifak Holding Konyaspor’un ‘Çevre Geleceğe Mirastır’ sloganıyla hayata geçirdiği 'Yeşil Tribün' projesi, GZT Giresunspor maçında devam edecek.

02 Şubat 2022, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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Konyaspor'un 'Yeşil Tribün Projesi' Giresunspor maçında devam edecek

İttifak Holding Konyaspor 'un, cuma günü sahasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının biletleri satışa çıktı. Giresunspor maçında 'Yeşil Tribün' proje kapsamında bilet alanlar, stadyumun Güney Üst C bloğunda maçı izleyebilecek.

Projeden yararlanmak isteyen taraftar, 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi stadyum passolig gişesi yanına kurulan çevre standına bırakmaları gerekiyor. Atık şişeleri teslim eden taraftar, stantta bulunan görevlilerden aldıkları makbuzla bilet yükleyerek maçı izleyebilecek.

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