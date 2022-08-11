Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de Konyaspor ile rövanş maçına çıkacak olan Vaduz takımı, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı. Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü. Vaduz takımı futbolcularını mahalle aralarında antrenman yaparken görenler de şaşkınlık yaşadı.

Vaduz’un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, “Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre’de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz” dedi.

DHA