Konyaspor’un kritik sınavı

Bülent Korkmaz yönetiminde de istediği sonuçları alamayan Konyaspor, Göztepe’ye 3-1 yenildi, Kayserispor ile de 2-2 berabere kaldı. Düşme hattına iyice yaklaşan Yeşil-Siyahlılar’ın sıradaki rakibi 17. sıradaki Kasımpaşa olacak.

Bu doğrultuda Korkmaz önderliğinde Konya’nın hedefi, zorlu mücadeleden galip ayrılarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak olacak.

Konya’da Anicic ve Miya sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Lacivert-Beyazlılar’da ise Pavelka, Sadiku, Sarlija ve kaleci Fatih, sahada yer alamayacak.