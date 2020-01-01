Konyaspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig'de ilk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Konyaspor, ikinci yarı kamp programnını belirledi. Aykut Kocaman'ın ekibi 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.

01 Ocak 2020, Çarşamba 16:13
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Konyaspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak. 8 günlük kamp döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşil-beyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek. 

 KONYA (İHA) -

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