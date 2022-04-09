Süper Lig 'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 'a 2-1 kaybeden lig ikincisi Konyaspor 'da üzüntü yaşanıyor. Yeşil beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut maç sonu açıklamasında "Daha iyi olmalıydık. Tempomuz daha yüksek olmalıydı. Belki daha iyi mücadele etmeliydik. 1-0 öndeyken bir şekilde maçı bu şekilde bitirip, ikinci yarıya öyle girmeliydik. Bazen daha sakin olmalıydık. Özellikle kırmızı kart için. Bunlar bizim için olan eksikliklerimizdi. Herkes de kendi eksiğini görecektir. Kırmızı kart görüp eksik kalmamıza çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.