21 yaşında iki genç... Hedefe oynamayı düşünen her hoca muhtemelen sezon başında Mücahit Can Akçay’ı da Erdon Daci’yi de kiralık olarak gönderirdi. Ancak Jahovic ve Yatabare’yi yollayan Aykut Kocaman, iki gence güvendi, Bajic’ten sonra, “Forma sizin” dedi. Sezon içinde ikisini de tanıyacaksınız zaten ama biz istedik ki şimdiden tanıtalım... Söz Konyaspor’un parlamayı bekleyen elmaslarında....

Mücahit Can Akçay - Yaş: 21

Futbola Gençlerbirliği’nde başladım. Orta okulda okullar arası final maçımız vardı. Rahmetli İlhan Cavcav başkanımız o maçı izlemeye gelmiş ve beni beğenmiş. Ailemden ayrılmak zorunda kaldım ama futbolu çok sevdiğim için bunu yapmalıydım. 12 yaşımdan itibaren başlayan bir hikayeydi. Sonrasında bir dönem sakatlık yaşadım. Ağır bir sakatlıktı. Kariyerimin de dönüm noktası oldu. Çünkü Konyaspor beni almayı çok istedi. Sakatlığıma rağmen bana çok ilgi gösterdiler. Normalde Gençlerbirliği altyapısındaki bir oyuncuyu kolay kolay bırakmaz. Ama sakatlığım nedeniyle izin verdiler. İlk süreç Konya’da tedaviyle geçti. Sonrasında ise toparlandım ve şimdi buradayım.”

‘Aykut hoca sayesinde’

“Aykut hocaya ne kadar teşekkür etsek az. şu anda bize kolay kolay bulamayacağımız bir şans tanıdı. Bizden beklediği tek şey daha fazla çalışmamız. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Hocamızın istediği en önemli şey bu. Biz de gençler olarak bunu fazlasıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hocamızdan her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bir sistemimiz var ve taktiksel anlamda takım olarak bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de bireysel gelişimimiz hızlanıyor.” ‘

Hedefim direkt Avrupa’

“Hedefim Konyaspor’da kendimi ispat edip başarılı olmak. Bunun için bulduğum her şansı değerlendirmek istiyorum. Kendimi yalnızca saha içinde değil saha dışında da geliştirmeye çalışıyorum. Tek hayalim Konyaspor’dan kendimi gösterdikten sonra direkt olarak Avrupa’ya giderek ülkemi temsil etmek. Bunu gerçekleştireceğim.”

Erdon Daci - Yaş: 21

“3 yıldır buradayım. Makedonya’da Vardar altyapısında 7 yaşında futbola başladım. Tüm kategorilerde forma giydikten sonra beni Aykut hocaya önermişler. O da beğenmiş. İlk geldiğimde adaptasyon konusunda zorlandım. U21’e inince iş değişti. Çünkü takımda İngilizce bilen kimse yoktu. Bu yüzden Türkçe öğrenmek zorundaydım. Bu da adaptasyonumu kolaylaştırdı. Şu anda Türkçe’yi çok iyi konuşabiliyorum.”

‘Daha başarılı olacağız’

“Sezon başı kampı çok çalışıyoruz. Bu kamp döneminin amacı sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Tempo her ne kadar yoğun ve yorucu olsa da bu çalışmalara ihtiyacımız var. Konyaspor olarak yeni sezonda bir önceki yıla oranla daha başarılı olmak ve iyi işlere imza atmak istiyoruz.” ‘

Ailenin bir parçası gibiyim’

“Kendimi burada gerçek anlamda bir ailenin içerisindeymişim gibi rahat hissediyorum. Antrenmanlar benim için çok faydalı geçiyor. Hocalarım ve takımdaki diğer ağabeylerim arkadaşlarım bana ve birbirlerine çok iyi destek oluyor. Bunu kendi adıma en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bizim amacımız Konyaspor’u en iyi şekilde temsil etmek ve ligi en iyi yerde tamamlayarak başarılı olmak. Benim şahsi hedefim ise bu sezon takımda süre alarak forma giymek. Tabii ki bu konuda her şey hocamıza bağlı. Burada bana düşen tek şey; çalışmak, çok çalışmak.”



