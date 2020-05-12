Konyaspor'un Efsaneleri: Selim Ay & Ömer Ali Şahiner
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un bayrak taşıyıcıları olan Selim Ay ve Ömer Ali Şahiner'in öyküsüne bir de FANATİK gözüyle bakın. Onlar Konyaspor'un başarısı için savaşan iki isim olarak akıllara kazındı. Biz de Bir Kulüp İki Efsane'de bu hafta Konyaspor'un efsanelerini inceledik!
Onlar Konyaspor'un bayrak taşıyıcıları! Onlar Konyaspor'un başarısı için savaşan iki efsane! O iki isim Selim Ay ve Ömer Ali Şahiner... Ve o iki ismin efsane öyküsü sizlerle!
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