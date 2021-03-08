Konyaspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden İttifak Holding Konyaspor, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle yeşil-beyazlı takımın 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Ligin 24. haftasında 7 Şubat’ta Beşiktaş’a 1-0 yenilen Konyaspor, daha sonra çıktığı 4 müsabakada mağlup olmamıştı. Bu süreçte Yukatel Denizlispor (2-0) ve Yeni Malatyaspor’u (3-2) mağlup eden yeşil-beyazlı takım, Gaziantep (0-0) ve Medipol Başakşehir (1-1) ile berabere kalmıştı.

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