Konyaspor’u orta saha oyuncuları sırtlıyor!

Konyaspor, 32 haftalık süreçte atılan 30 gole en büyük katkıyı orta saha oyuncusu Farouk Miya 8 golle yaptı. Bosna Hersekli Deni Milosevic ise 5 golle takıma destek verdi. Diğer orta saha oyuncuları Ömer Ali Şahiner 4, Marko Jevtovic 3, Levan Shengelia, Jens Jonsson ve Amir Hadziahmetovic ise birer gol attı.

Sağ bek Nejc Skubic’in 2 golle katkı sunduğu takımına, forvetlerden Riad Bajic 3, Erdon Daci ise tek golle katkıda bulunabildi. Sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan golcü Rogerio Thuram ise gol atma becerisi gösteremedi. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında ise Serdar Aziz kendi kalesine gol atmıştı.