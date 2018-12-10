Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında geçen Cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Konyaspor'u desteklemek için Trabzon'a giden yaklaşık bin kadar yeşil beyazlı taraftarın maç sonunda içerisinde taraftarlar yokken 5 otobüsün camları taşlanarak kırıldı. Yeşil beyazlı taraftarlar 900 kilometre boyunca soğuk havada kırık camla Konya'ya geldi.

TRABZONSPOR TARAFTARINI OTOBÜSE ALDILAR

Taraftarlar maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne giderken Akçaabat ilçesinde stada gitmek için otobüs bekleyen bir Trabzonspor taraftarı genci otobüse aldı. Yol boyunca iki takım taraftarı arasında keyifli anlar yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarların bu hareketi büyük alkış topladı.

SALDIRI KINANDI

Saldırı sonrası Atiker Konyaspor taraftar grupları otobüslere yapılan saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı. Saldırı ile ilgili yapılan yorumlarda, "Bizi atalarımız sana taş atana sen ekmek at diyerek yetiştirdi. Bu Trazbonspor'a yakışmadı. Biz Trabzonspor taraftarı genç kardeşimizi otobüsle stadyuma getirirken sizin camlarımızı kırmanız hiç olmadı" gibi yorumlar yapıldı.

DHA