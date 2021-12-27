Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor , Beşiktaş 'ı 1-0 devirdi. Maçın ardından Yeşil-Beyazlılar'ın başarılı kalecisi İbrahim Sehic açıklamalarda bulundu.

6 kurtarışla 3 puanda büyük rol oynayan Boşnak kaleci, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir şekilde çalışıp, iyi mücadele çıkardılar. Haklı olarak ikincilik pozisyonu aldık. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar geldikçe biz bu performansı sürdüreceğiz. İlk hedefimiz tepede kalmak. Sonrasında ise Trabzonspor 'u yakalamak istiyoruz. Seneye Avrupa'da olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sehic maçın adamının da galibiyet golünü atan Ahmed Hassan olduğunu söyledi.







