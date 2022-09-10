Avrupa'dan elenmesine karşın ligde çabuk kendisine gelen, seri galibiyetlerle fabrika ayarlarına dönen Konyaspor 'da son iki sezonun en dikkat çeken ismi kuşkusuz Amir Hadziahmetovic. Boşnak orta sahanın adı bütün yaz transferle anıldı. İnter başta olmak üzere Anderlecht, Braga,Udinese gibi Avrupa'nın önemli takımlarının listesinde yer aldı, Galatasaray 'la ismi geçti. FANATİK'e konuşan yıldız orta saha önemli mesajlar verdi.

'Benim için gurur'

Amir,"Elbette bu tür haberleri okumak güzel. Performansımın, çalışmalarımın karşılığını görmek, doğru yolda olduğumu bilmek güzel. Ancak ben transferi çok düşünen bir futbolcu olmadım hiç. Konyaspor'a 18 yaşında geldim ve burada kendimi buldum. Bu kulübe çok şey borçluyum. Tabi ki hayallerim var. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi kim istemez! Konyaspor'a para kazandırıp böyle bir şey gerçekleşirse mutlu olurum. Ancak Konyaspor'da kaldığım süre boyunca her zaman mutlu ve takıma katkı vermeye devam eden bir oyuncu olmak benim için çok büyük gurur" dedi ve ekledi:

'Kulüp en iyisini bilir'

"Adımın anıldığı kulüpler çok büyük. Bir oyuncu için bunlar çok değerli şeyler. Ben her zaman çalışan, kendini saha içinde ve dışında geliştirmeye odaklı bir insanım. Çalıştıktan sonra insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Sözleşmeli bir oyuncuyum ve yapmam gereken bağlı olduğum yer için en iyisini yapmak. Bunun dışında her şeyi menacerlerim ve kulüp bilir."

'Kocaman'ın yeri ayrı'

"Bugüne kadar Konya'da çok teknik adamla çalıştım.Hepsinin döneminde de oynadım, her teknik adam farklı. Ancak hepsinin sistemleri içerisinde yer bulabilmek gelişmemde etkili oldu. Tabi ki beni Türkiye'ye getiren Aykut hoca ve Omerovic'in yeri bende her zaman farklı olacak. Şu anda da İlhan hocayla geçen sezondan bu yana devam eden ve hep iyiye giden bir birlikteliğimiz var. Eminim ki doğru yoldayız ve daha da iyi olacağız. Konyasporlu taraftarlar bizi desteklemeye devam etsinler. Bu sezon daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum."

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak