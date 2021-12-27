Konyasporlu Adil Demirbağ: Serimiz devam edecek

Süper Lig 'in 18. haftasında Konyaspor , Beşiktaş 'ı Ahmed Hassan'ın tek golüyle devirdi. Maçın ardından Yeşil-Beyazlı camiada büyük sevinç yaşandı. İç Anadolu ekibinin stoperi Adil Demirbağ da yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bir hayli mutluydu.

Galibiyet serisini devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu kaydeden başarılı oyuncu, "Mutluyuz zor olacağını biliyorduk. Çok şükür kazandık. Ben bu galibiyeti kızıma hediye ediyorum. Çok iyi bir hocamız var, çok karakterli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Kompakt oyunu çok iyi oynayabilen ve skoru elde eden takımımız var. Antrenmanlarda çalışarak bu hale geldik, inşallah serimiz devam edecek" dedi.