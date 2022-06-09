Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, ''İsmi geçen bütün takımlar, Konyaspor'la görüştü. Öncelikli konu bonservis meselesini çözmek. Ben çözüleceğine inanıyorum. Hangi kulüp çözerse sonuca ulaşacak. Konyaspor anlaştıktan sonra biz konuşuruz. Fatih başkan görüşmeleri yapıyor; iyi gittiğini biliyorum. Beşiktaş 'ın resmî bir teklifi oldu. Müzakereler devam ediyor. Galatasaray da Konyaspor'la temasa geçmiş olabilir. Galatasaray'da seçim süreci var. Ama gelecek haftadan itibaren yeni yönetim transfer operasyonlarını sonuçlandırmaya çalışacaktır. Abdülkerim'in transfer ihtimalini daha yüksek görüyorum'' dedi.

Vida yurtdışına gidiyor

Avadan, Beşiktaş'la sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Domagoj Vida için ise ''Vida Beşiktaş'ta harika bir 4 buçuk yıl geçirdi. Galatasaray'la ilgili bir gelişme olmadı. Vida yurtdışında oynamayı istiyor. İtalya, Fransa ve Arap yarımadasından teklifler aldık. İtalya'da 4-5 takımın teklifi var. Bunların bazıları kalburüstü kulüpler' şeklinde konuştu.







