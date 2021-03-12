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Konyasporlu 9 yabancı futbolcuya milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

12 Mart 2021, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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Konyasporlu 9 yabancı futbolcuya milli davet

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek'in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor'da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:

Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic

Slovenya: Nejc Skubic

Uganda: Faruku Miya

Gürcistan: Levan Shengelia

Arnavutluk: Sokol Cikalleshi

Kosava: Zymar Bytqi

Fildişi Sahili: Ismael Diomande

DHA

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