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Konyaspor’dan yabancı hakem çıkışı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, son dönemde sıkça gündeme gelen yabancı hakem konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özgökçen, "Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanmasına karşıyız." dedi.

09 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Konyaspor’dan yabancı hakem çıkışı

Yabancı hakem konusuna ilişkin konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanmasına karşıyız. Yönetilecekse tamamını kendi hakemlerimizin yönetmesini istiyoruz. Biz, kendi insanımıza güvenmek zorundayız. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerimiz yönetsin” diye konuştu.

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