Konyaspor’dan yabancı hakem çıkışı

Yabancı hakem konusuna ilişkin konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanmasına karşıyız. Yönetilecekse tamamını kendi hakemlerimizin yönetmesini istiyoruz. Biz, kendi insanımıza güvenmek zorundayız. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerimiz yönetsin” diye konuştu.