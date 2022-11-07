Son 4 maçında istediğini alamayan Konyaspor , Antalyaspor beraberliği sonrasında Gaziantep’e boyun eğdi. Son 2 haftada da Adana Demirspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, Trabzonspor deplasmanına da galibiyet için çıktı. 3 puan hasretine son vermek isteyen Konya ekibinde teknik direktör İlhan Palut, “Top bize geçtiği zaman karakterli ve özgüvenli bir oyun oynayacağız. Ben güzel bir maç oynayıp istediğimiz bir sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Gelecek hafta rakip Kayserispor

Maç boyunca pes etmeyen Konyaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Avrupa potasına girmek isteyen Konyaspor, gelecek hafta da Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

İlhan Palut: Değerli 1 puan aldık

Konyaspor’un hocası İlhan Palut, “Trabzonspor maça çok iyi başladı ve penaltılarla da olsa skoru 2-0 yaptı. Sonrasında bir şeyleri değiştirdik ve takım reaksiyon verdi. Bu ivmeyle 2-2’den sonra 1 gol daha bulabilir miydik? Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı ve korumaya iç çalıştık. Değerli 1 puan aldık. Bu geri dönüş, sonraki maç in özgüven getirir diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mame Diouf'tan süper performans

Yeşil-Beyazlı ekibin golcüsü Mame Diouf, Trabzonspor deplasmanında takımı için elinden geleni yaptı. Senegalli santrfor, önce ilk yarının son anlarında harika bir gol ile geri dönüşün fitilini ateşledi. 34 yaşındaki futbolcu, 54’te ise skoru 2-2’ye getiren golü kaydetti. Tecrübeli oyuncunun bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.







