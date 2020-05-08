Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF Sağlık Kurulu’nun önerilerini hızla hayata geçiriyor. Teknik heyet, futbolcu, sağlık ekibi, malzeme sorumluları ve kulüp personeli için Kayacık Tesislerimizin ana giriş kapısına, virüslerin yayılmasını önlemede önemli etkiye sahip olan ‘Dezenfekte Kabini’ yerleştirildi. Hareket sensörleri bulunan kabine girenlerin üzerlerindeki kıyafetler ve ayakkabılar yüksek basınçla dezenfekte edilecek" denildi.

AA