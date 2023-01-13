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Konyaspor'dan sürpriz transfer hamlesi

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Yeşil-Beyazlılar listesinin en başına sürpriz bir isim yazdı. Konyaspor dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı, operasyon başlattı.

13 Ocak 2023, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Konyaspor'dan sürpriz transfer hamlesi

Ara transfer dönemi resmen başladı. Ocak ayını hareketli geçirecek takımlardan bir tanesi de Konyaspor ... Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Yeşil-Beyazlılar orta sahasını güçlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda ise gündeme flaş bir isim geldi.

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Listenin başında

Monaco’dan ayrıldıktan sonra Adanaspor’a gelen ve iki sezondur Güney ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Benasser, Konyaspor’un transfer listesinin en başında. 1. Lig temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncuya talip olan Konyaspor bonservis görüşmelerine başlayacak.

Süper Lig 'i istiyor

Birkaç gün içerisinde transferin resmiyet kazanma ihtimali yüksek duruyor. Daha 26 yaşında olan Benasser’in de kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği gelen haberler arasında.

Fransa’da gözdeydi

Nancy altyapısından yetişen Benasser, kariyeri boyunca St.Etienne, Caen, Bordeaux ve Monaco formaları giymişti. Bu sezon Adanaspor’da 14 maçta ter döken oyuncu 1 gol atıp, 4 de asist yapma başarısı ortaya koydu.

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