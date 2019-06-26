Transferin sessiz takımı Atiker Konyaspor suskunluğunu büyük bir bomba patlatarak bozmaya hazırlanıyor... İç Anadolu ekibi sözleşmesi yenilenmeyen ve Malatya’ya giden Moryke Fofana’nın oynadığı sol kanada Goran Zakaric’i getiriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman daha önce Fenerbahçe’deyken de takımına kazandırmayı çok istediği 26 yaşındaki futbolcuyu Konya’ya alıyor.

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre başarılı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Her iki kanatta da forma giyebilen Zakaric için Sırp ekibi Partizan’la bonservis görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Bonservis 800 bin

Konyaspor’un oyuncu için 800 bin Euro ödeyeceği gelen haberler arasında. Bosna Milli Takımı’nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Zakaric önümüzdeki günlerde Konyaspor ile transfer detaylarını görüşecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Zakaric’in adı uzun süredir Süper Lig’den birçok takımla anılıyordu. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Partizan ile çıktığı 36 maçta 7 gol, 5 asist ile oynadı.

Ömer Necati Albayrak