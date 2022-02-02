Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Konyaspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Antalyaspor’dan ayrılan Amilton, Rizespor ’dan Alberk Koç ve Adanaspor’dan Uğurcan Yazgılı’yı kadrosuna katan İç Anadolu ekibinin adı önemli isimlerle geçiyor. Daha önce gündemine Hırvat oyuncu Muric, İtalya’dan Ekuban, Hollanda’dan Issa Kallon gibi isimleri alan Yeşil-Beyazlılar, son olarak Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Rony Lopes’de karar kıldı.

En çok hoca istiyor

Yunanistan basını Konyaspor Kulübü’nün Rony Lopes ile ilgilendiğini yazarken, görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Lopes bu sezon Olympiakos forması altında 20 maçta görev alırken, 2 gol ve 2 asist yaptı. Serdar Gürler’in boşluğunu mutlaka kaliteli bir isimle doldurmak isteyen teknik direktör İlhan Palut’un Lopes’i uzun süredir yakından takip ettiği ifade edildi.