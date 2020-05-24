Konyaspor’dan Ramazan Bayramı mesajı

Konyaspor Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde Ramazan Bayramına kavuşmanın buruk sevincinin yaşandığı belirtildi.

Salgının bir an önce geçmesi ve bayramların yine eski günlerdeki gibi kutlanması temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşallah yakın gelecekte çok daha güzel ve çok daha sağlıklı günlerde, yine eskiden olduğu üzere büyük bir coşkuyla hayal ettiğimizden çok daha güzel bayramları sevinçle, heyecanla hep birlikte kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel şekilde tezahür etmesine, sevginin, saygının, hoşgörünün, yardımlaşmanın pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı’nın, İslam alemine, tüm insanlığa, ülkemize, milletimize, Konya’mıza, her şeyden önce sağlık, huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."